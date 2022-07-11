Вводя санкции на российское топливо, ФРГ самостоятельно загоняет себя в условия дефицита и кризиса. Об этом в понедельник, 11 июля, заявил сенатор Алексей Пушков.

«Встав на путь антироссийских санкций, Германия теперь все время готовится к худшему. <...>. Вот это и называется: рубить сук, на котором сидишь, причем рубить упорно и безрассудно», — написал он в своем Telegram-канале.

Таким образом сенатор прокомментировал опасения немецкой администрации по поводу газопровода «Северный поток», который в июле закрывается на плановое техобслуживание. Потеря ключевой артерии поставок энергоносителей может стать фатальной для многих производств.

Если «Северный поток» будет недоступен, в той или иной мере пострадает весь Евросоюз (ЕС), однако некоторые страны находятся в более уязвимом положении по сравнению с соседями. В их числе — ФРГ и Австрия. Долгое время газовое сотрудничество с РФ стимулировало развитие немецкой экономики и, по сути, стало ее неотъемлемой частью, поэтому тревоги Берлина небезосновательны.

Накануне премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зёдер раскритиковал государственную политику в сфере энергоснабжения. По его словам, Федеральное правительство не принимает достаточных мер предосторожности в связи с возможной нехваткой газа, которая может обернуться «настоящим хаосом».

Ранее в этот день обозреватель издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten Марк Фридрих заявил, что Германия в результате антироссийских санкций и безграмотной энергетической политики Берлина оказалась в наиболее масштабном за последние десятилетия кризисе, угрожающем ее существованию.

По мнению автора статьи, властям страны пора признать, что антироссийские санкции не работают, а наносят удар именно по Германии, в то время как азиатские страны закупают дешевые энергоносители из России.

До этого, 10 июня, министр экономики Германии Роберт Хабек отметил, что впереди немцев ждет «сложная осень и зима» из-за цен на энергоресурсы. В связи с чем он представил в Берлине инициативу, направленную на энергосбережение.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. В частности, шестой пакет санкций Евросоюза включает частичное эмбарго на нефть. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам.

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