Премьер-министр германской федеральной земли Бавария, глава оппозиционного Христианско-социального союза Маркус Зёдер 10 июля раскритиковал политику правительства в сфере энергоснабжения страны. Его слова опубликованы на сайте канала Tagesschau.

По его словам, Федеральное правительство не принимает достаточных мер предосторожности в связи с возможной нехваткой газа.

По его словам, это может обернуться для Германии «настоящим хаосом». Зёдер опасается, что качество жизни среднего класса понизится, а «экономика перенесет инсульт», от которого «едва ли оправится».

«Помощь людям в Украине важна, отметил Зёдер, добавив, что германские власти «должны в первую очередь заботиться о своем населении, людях в Германии».

«Мы не можем позволить Германии оказаться в упадке и допустить обнищание народа», — сказал политик.

Ранее в этот день обозреватель издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten Марк Фридрих заявил, что Германия в результате антироссийских санкций и безграмотной энергетической политики Берлина оказалась в наиболее масштабном за последние десятилетия кризисе, угрожающем ее существованию.

По мнению автора статьи, властям страны пора признать, что антироссийские санкции не работают, а наносят удар именно по Германии, в то время как азиатские страны закупают дешевые энергоносители из России.

До этого, 10 июня, министр экономики Германии Роберт Хабек отметил, что Германии предстоят «сложная осень и зима» из-за цен на энергоресурсы и осенью немцы будут получать более высокие счета за отопление. В связи с чем он представил в Берлине инициативу, направленную на энергосбережение.

Как пишет немецкое издание Bild, в Германии уже начали готовиться к зиме, что в том числе предполагает создание залов для людей, неспособных оплачивать отопление. Подобные помещения прежде использовались в качестве центра вакцинации во время пандемии коронавируса, а теперь там будут установлены кровати и доступное тепло.

С начала российской военной спецоперации по защите Донбасса страны Запада приняли несколько пакетов санкций против Москвы. Они коснулись энергетического сектора, поставок высокотехнологичной и сельскохозяйственной продукции, а также транспортных перевозок. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.