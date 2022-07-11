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Боррель раскрыл позицию стран G20 по санкциям против России

Глава дипломатии ЕС Боррель заявил, что антироссийская позиция не преобладает среди стран G20
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Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth/dpa
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Точка зрения Евросоюза на спецоперацию России по защите Донбасса пока не является главенствующей среди стран G20. Об этом написал в своем аккаунте в Twitter глава евродипломатии Жозеп Боррель

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«Глобальная битва нарративов в самом разгаре, и пока мы не в выигрыше. Как ЕС, мы должны и дальше опровергать российскую ложь и военную пропаганду, разъясняя, кто несет ответственность за агрессию и, следовательно, за ее последствия», — заявил Боррель после саммита на уровне министров стран G20, состоявшегося в Индонезии..

Боррель напомнил, что в марте 140 стран, включая участниц G20, выступили против спецоперации России на Украине. Однако мнения о допустимых мерах и последствиях кризиса расходятся, отметил он.

«И многие остаются неопределенными и не хотят принимать чью-либо сторону, потому что это поставит под угрозу их геополитические интересы», — добавил глава евродипломатии.

Ранее, 3 июля, британская газета The Sunday Times опубликовала статью, в которой рассказала, что конфликт на Украине стал причиной разногласий и разделения НАТО на три лагеря — «ястребы», «голуби» и «страусы».

К первой группе относятся те члены альянса, которые уверены, что Киев должен вернуть себе Республику Крым вместе с Донбассом, а также нанести мощный удар по РФ. «Голуби» отстаивают мирное урегулирование конфликта. «Страусы» — это страны, которые зациклены на проблемах внутри. Они поддерживают документы НАТО, но предпочитают путь наименьшего сопротивления.

7 апреля газета The New York Times сообщила о разногласиях между членами НАТО в вопросе дальнейшего выстраивания взаимоотношений с Россией. Польша и страны Балтии выступали за полный разрыв отношений с Россией, в то время как Франция, Германия и Турция выступили за сохранение диалога с Москвой.

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