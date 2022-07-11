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Политика
Внеочередное заседание Совета Госдумы состоится 11 июля

Уролог рассказал о вреде минимального употребления воды в жару

Уролог Степанов рассказал о риске мочекаменной болезни из-за минимального употребления воды в жару
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Фото: Unsplash/Engin Akyurt
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Употребление минимального количества воды в жару повышает риски получить тепловой удар, а также развития мочекаменной болезни. Об этом 11 июля рассказал ведущий специалист, уролог-андролог «СМ клиники» Владимир Степанов.

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Врач уточнил, что в жаркую погоду происходит повышенное потоотделение.

«Если в жару употреблять минимальное количество воды, то это, во-первых, приведет к получению теплового удара. Так как произойдет перегрев организма. А, во-вторых, раз в жаркую погоду потоотделение идет интенсивнее, то мочеиспускание становится слабее, и если мы пьем меньше воды, то моча становится более концентрированной. Этого допускать нельзя. Так как в последующем это может привести к мочекаменной болезни», — приводит его слова URA.RU.

Степанов отметил, что в жару следует употреблять больше суточной нормы воды — порядка семи стаканов воды, что составит более двух литров.

«А если человек страдает заболеваниями, связанными с мочевыводящей системой, то в сутки он должен выпивать порядка 2,5 литров, а то и три», — добавил специалист.

Он подчеркнул, что людям с гипертонической болезнью, повышенным артериальным давлением объем потребляемой жидкости устанавливается лечащим врачом-кардиологом, поскольку большое потребление жидкости может привести к повышению давления.

Ранее, 8 июля, врач-диетолог, гастроэнтеролог Марина Хорол отметила, что в жару алкоголь повышает температуру тела человека, в результате чего на организм ложится дополнительная нагрузка. Она добавила, что считает запрет на продажу алкоголя в жару «совершенно правомочным».

Накануне невролог Виктория Толмачева рассказала, что тренировки в жару повышают потоотделение, поднимают давление и сгущают кровь. Чтобы безопасно заниматься спортом летом, следует соблюдать ряд правил. В частности, она отметила, что уличные тренировки должны проходить в тени и лучше, если это будет не силовой спорт, а растяжка, пилатес либо йога.

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