В России планируется отменить акциз на жидкую сталь — такую инициативу в ближайшее время внесут в Госдуму, сообщили «Известиям» в нижней палате парламента.

Акциз вводили из-за резкого подорожания металла, но в условиях санкций он приводит к убыточности металлургических компаний — они вынуждены снижать объемы производства из-за высокой себестоимости.

Цены на сталь с начала года снизились на 35%, откатившись на уровень 2020-го, сказал вице-президент ассоциации «Русская сталь», директор по работе с госорганами компании «Северсталь» Андрей Леонов. В то же время себестоимость производства выросла почти на 50%. В такой ситуации речь может идти лишь о выживании компаний, которые оказались на грани рентабельности, и сохранении коллективов, но никак не о сверхдоходах, подчеркнул он.

«В июне снижение производства сталелитейных компаний составило 20–50%. Изъятие дополнительных налогов (в мае они составляли около 1,48 тыс. рублей на тонну стали) при практически полном отсутствии прибыли не может не усугублять и без того сложное положение металлургов», — сказал Леонов.

В ближайшее время в Госдуму внесут инициативу об отмене акциза, кроме того, прорабатывается возвращение к действующему до 31 декабря 2021 года порядку исчисления налога на добычу полезных ископаемых на коксующийся уголь, а также другие меры, рассказал «Известиям» председатель комитета ГД по экономической политике Станислав Наумов.

В Минфине «Известиям» сообщили, что ведомство совместно Минпромторгом следит за ситуацией на рынке.

«Известия» также направили запрос в Минпромторг.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Стальной аргумент: в России хотят отменить акциз для металлургов