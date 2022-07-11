Реклама
Прямой эфир
Экономика
В России хотят отменить акциз для металлургов
Общество
Посредникам кибермошенников готовят уголовное наказание
Общество
Следователи возбудили дело по факту затопления теплохода в Татарстане
Мир
Глава МИД Британии Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост премьера
Мир
Байден призвал американцев протестовать против отмены абортов
Культура
Агутин оттолкнул забравшегося на сцену фаната
Спорт
Теннисиста Карацева заподозрили в договорных матчах
Происшествия
В Воскресенске молния попала в семью
Общество
Особый противопожарный режим установлен в 56 регионах России
Мир
Siemens перевезет турбину для «Северного потока» из Канады в Европу
Политика
Внеочередное заседание Совета Госдумы состоится 11 июля
Сюжет:

В России хотят отменить акциз для металлургов

0
Фото: РИА Новости/Александр Коркка
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России планируется отменить акциз на жидкую сталь — такую инициативу в ближайшее время внесут в Госдуму, сообщили «Известиям» в нижней палате парламента.

Стальное нет: ЕС прекращает экспорт металла из России
В условиях новых ограничений у Москвы может появиться лазейка на рынке Евросоюза

Акциз вводили из-за резкого подорожания металла, но в условиях санкций он приводит к убыточности металлургических компаний — они вынуждены снижать объемы производства из-за высокой себестоимости.

Цены на сталь с начала года снизились на 35%, откатившись на уровень 2020-го, сказал вице-президент ассоциации «Русская сталь», директор по работе с госорганами компании «Северсталь» Андрей Леонов. В то же время себестоимость производства выросла почти на 50%. В такой ситуации речь может идти лишь о выживании компаний, которые оказались на грани рентабельности, и сохранении коллективов, но никак не о сверхдоходах, подчеркнул он.

«В июне снижение производства сталелитейных компаний составило 20–50%. Изъятие дополнительных налогов (в мае они составляли около 1,48 тыс. рублей на тонну стали) при практически полном отсутствии прибыли не может не усугублять и без того сложное положение металлургов», — сказал Леонов.

В ближайшее время в Госдуму внесут инициативу об отмене акциза, кроме того, прорабатывается возвращение к действующему до 31 декабря 2021 года порядку исчисления налога на добычу полезных ископаемых на коксующийся уголь, а также другие меры, рассказал «Известиям» председатель комитета ГД по экономической политике Станислав Наумов.

В Минфине «Известиям» сообщили, что ведомство совместно Минпромторгом следит за ситуацией на рынке.

«Известия» также направили запрос в Минпромторг.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Стальной аргумент: в России хотят отменить акциз для металлургов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022