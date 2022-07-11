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Вильфанд спрогнозировал ливни и грозу в ряде регионов России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Ряд российских регионов ожидают сильные дожди, ливни и грозы в ближайшие два дня. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Синоптик уточнил, что непогода в том числе придет в Ленинградскую, Псковскую, Новгородскую, Мурманскую, Смоленскую, Тверскую, Курскую, Брянскую области, Карелию и Краснодарский край.

«В понедельник в Карелии, Псковской, Новгородской, Ленинградской областях сильный грозовой дождь, а во вторник — ливни, гроза, усиление ветра до 15–20 м/с», — сообщил он.

Вильфанд добавил, что 11 июля сильный дождь и гроза ожидаются также в Мурманской, Смоленской, Тверской, Брянской, Белгородской, Курской областях.

В Воронежской области прогнозируются ливневый дождь, гроза, град, ветер до 18 м/с, отметил научный руководитель Гидрометцентра.

Кроме того, по словам Вильфанда, в ближайшие дни сильные, ливневые дожди, гроза, град и усиление ветра до 22 м/с ожидаются в Ростовской области и Краснодарском крае. Во вторник сильный дождь и гроза придут в Калининградскую и Калужскую области.

При этом в ряде регионов в это время ожидается сильная жара, уточнил метеоролог.

Так, в Астраханской области столбик термометра будет подниматься до +41 градуса в понедельник, в Воронежской области — до +36 градусов, в Тамбовской области — до +35 градусов.

10 июля москвичам порекомендовали оставаться дома из-за ливня и порывистого ветра, которые пришли в столицу вечером в субботу.

По информации «Известий», в городе упало несколько деревьев. В настоящее время известно как минимум о троих пострадавших и одном погибшем. Так, у дома на Подольской улице дерево рухнуло на женщину. У входа в сад «Эрмитаж» из-за падения дерева пострадали женщина и ребенок. Москвичка получила тяжелую травму ноги. На Украинском бульваре дерево свалилось на мужчину, он скончался.

По данным Гидрометцентра России, в ночь на 11 июля столбики термометров опустятся до +17...+19 градусов. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.

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