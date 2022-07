В ноутбуке морпеха ВСУ нашли видеоуроки инструкторов США

Российские военные изъяли ноутбук у морпеха ВСУ с обучающими обращению с винтовкой AR-15, а также демонстрирующими особенности высокоточной стрельбы видеороликами, подготовленными американскими инструкторами, сообщает 10 июля «РИА Новости».

По его данным, курс обучения состоит из четырех частей: How An AR-15 Rifle Works — Components («Как работает винтовка AR-15 — составные части»), How An AR-15 Rifle Works — Functions («Как работает винтовка AR-15 — функционал»), How An AR-15 Rifle Works — Burst Fire («Как работает винтовка AR-15 — огонь очередями»), How An AR-15 Rifle Works — Select Fire Fully Automatic («Как работает винтовка AR-15 — переключение режима огня в полностью автоматический»).

Уточняется, что ролики созданы с применением компьютерной графики.

Также в ноутбуке украинского военного обнаружен курс по высокоточной стрельбе, полностью переведенный на русский язык. Тренировки, записанные на камеру, проводили инструкторы из США.

Ранее, 8 июня, в распоряжении «Известий» появился список иностранных граждан, проводивших обучение служащих ВСУ. Отмечалось, что лица МККК вели антигуманитарную деятельность: австралиец Майкл Пимбл, немец Матиас Вейнрейк и француз Фонтана Гвинелла. Выяснилось, что с 2016 года военные занятия проходили под руководством более чем 50 солдат и офицеров из стран Североатлантического альянса.

До этого, 18 июня, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе визита в Киев предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому учебную программу для украинских военнослужащих с возможностью обучения до 10 тыс. солдат каждые 120 дней. Уточнялось, что подготовка военнослужащих будет проводиться за пределами страны.

Иностранные служащие с 2016 года помогают ВСУ вести боевые действия на территории Донецкой и Луганской народных республик. 24 мая администрация Литвы сообщила о намерении помогать Украине тренингами для украинских военных и инструкторов, а также лечить и принимать на реабилитацию солдат ВСУ.

Кроме того, в апреле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что спецслужбы стран НАТО под видом инструкторов из США, Великобритании и других государств участвуют в управлении боевыми действиями на Украине.

В Донбассе идет спецоперация РФ по защите мирных жителей, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Кремле объяснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

