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В числе инструкторов НАТО на Украине оказались сотрудники МККК

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Фото: REUTERS/Jorge Silva
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В среду, 8 июня, в распоряжении «Известий» появился список иностранных граждан, проводивших обучение служащих вооруженных сил Украины (ВСУ). Среди них оказались представители Международного комитета Красного Креста (МККК).

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В частности, от лица МККК антигуманитарную деятельность вели: австралиец Майкл Пимбл, немец Матиас Вейнрейк и француз Фонтана Гвинелла. Они инструктировали украинских солдат в учебно-научном центре международной деятельности Национального университета обороны Украины, а также в двух войсковых частях.

Также военные занятия проходили под руководством более чем 50 солдат и офицеров из стран Североатлантического альянса. Отмечается, что большинство инструкторов прибыли на территорию Украины из из Великобритании и США.

Начиная с 2016 года иностранные служащие помогают ВСУ вести боевые действия на территории Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее, 24 мая, администрация Литвы сообщила о намерении помогать Украине тренингами для украинских военных и инструкторов, а также лечить и принимать на реабилитацию солдат ВСУ.

11 мая стало известно, что Германия и Нидерланды запустили программу по обучению украинских военнослужащих эксплуатации гаубиц PzH 2000.

До этого, 9 мая, в Пентагоне допустили возможность увеличения числа инструкторов для обучения солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также стало известно, что США приступили к обучению украинских военнослужащих обслуживанию американских гаубиц, поставляемых Киеву.

22 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что спецслужбы стран НАТО под видом инструкторов из США, Великобритании и других государств участвуют в управлении боевыми действиями на Украине.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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