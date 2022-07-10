Британцев предупредили об угрозе дефицита молочных продуктов

Стремительный рост цен на корма для животных и электроэнергию может привести к дефициту молочных продуктов в Великобритании. Об этом в воскресенье, 10 июля, предупредил управляющий директор компании Arla Foods Эш Амирахмади.

«Фермеры страдают из-за резкого роста цен на топливо, корм для животных и удобрения, в то время как нехватка рабочих рук также наносит урон отрасли», — заявил он в беседе с The Telegraph.

Также Амирахмади отметил, что при таких условиях производство молочных продуктов уже сократилось на 3%, а если этот показатель дойдет до 5%, страну ждет дефицит.

Ранее, 9 июля, стало известно, что миллионы британцев рискуют оказаться на грани нищеты в связи с подорожанием электроэнергии. И даже государственная поддержка не сможет в полной мере обеспечить потребности наиболее уязвимых домохозяйств.

5 июля появилась информация о том, что с приходом зимних холодов часть британских предприятий может остановить свою работу, если поставки российского газа в Европу прекратятся. Отмечается, что правительство преуменьшало проблему поставок энергоносителей в Соединенное Королевство, гарантируя стабильное отопление зимой.

В конце мая The Times выразило опасение по поводу того, что миллионы британцев могут столкнуться с отключениями электроэнергии и дефицитом газа. Экономисты заявляют, что санкции вместо вреда РФ вызывают рост цен в Британии.

Кроме того, в апреле результат опроса издания Daily Mirror показал, что более половины британцев в ближайшее время не смогут оплатить счета, более 5 млн жителей страны уже вынуждены выбирать между отоплением и едой.

Экономические и политические санкции против РФ усилились после того, как 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Страны Запада ввели новые антироссийские ограничения, в частности в сфере энергетики. Из-за запрета на импорт российской нефти в США в стране уже рекордно выросли цены на бензин, инфляция в Европе также существенно ускорилась.

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