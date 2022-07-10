Ситуацию вокруг Украины можно было бы разрешить мирными средствами, но это невыгодно США и их партнерам. Об этом 10 июля заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в передаче «Москва. Кремль. Путин». Отрывок программы опубликован на Rutube-канале «Дума ТВ».

«Понятно, что можно было бы и сегодняшнюю ситуацию разрешить мирными средствами. Но вы видите, это невыгодно ни США, ни тем, кто им подпевает. Та же Англия, [объявивший об отставке премьер-министр страны] Борис Джонсон, один из таких апологетов развития ситуации через военные действия, он — не сторонник мира. Вот эти политики, они, конечно, не думают о будущем, и при этом им безразлична судьба украинцев, для них это расходный материал», — сказал Володин.

Он также заявил, что Вашингтон разрушил старые европейские государства. По словам спикера Госдумы, теперь их лидеры не могут высказывать свое мнение и должны соглашаться с США.

«Это кризис. Кризис системный, касающийся элит европейских стран и Соединенных Штатов Америки», — добавил он.

Ранее, 7 июля, Володин отреагировал на уход Джонсона в отставку, назвав его клоуном и покровителем президента Украины Владимира Зеленского. Он также обвинил британского политика в обстрелах российских городов и использовании украинцев в конфликте с Россией.

По словам американского политолога Джона Миршаймера, США помогают Украине идти по фальшивому пути мнимых «побед», который на самом деле ведет страну к краху. Он считает, что США и союзники напрямую несут ответственность за происходящее на украинской территории после первых разговоров в апреле 2008 года о вступлении Украины и Грузии в НАТО. Соответствующее решение неизбежно бы привело к конфликту с Россией

17 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что переговоры Киева с Москвой контролируют США и Великобритания, которые хотят затянуть украинский конфликт, рассчитывая «нанести урон и измотать Россию».

5 мая евродепутат Клэр Дейли заявила, что США от украинского кризиса выигрывают больше всех, а вот Европе приходится платить за это высокую цену. Дейли считает, что американцы видят в сложившейся ситуации возможность открыть новый рынок, чтобы у их военной промышленности «наступили счастливые дни».

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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