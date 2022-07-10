В Мариуполе в ходе боев украинские войска уничтожили многоквартирный дом на улице Ломизова, где проходили съемки художественного фильма «Маленькая Вера». Об этом в воскресенье, 10 июля, рассказал ТАСС один из бывших жильцов разрушенной пятиэтажки.

«В этом доме прошла наша молодость. Остались только теплые воспоминания. Мы помним, как проходили съемки фильма. Такой добрый советский фильм снимался у нас, мы всегда этим гордились», — сказал собеседник агентства.

Дом был разрушен весной этого года в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Будут ли его восстанавливать, пока не известно.

Фильм «Маленькая Вера» в 1988 году снял режиссер Василий Пичул, родившийся в Мариуполе. Фильм был лидером по продажам билетов в Советском Союзе, его посмотрели около 55 млн зрителей. Картина также стала самой успешной в США после выхода в 1980 году фильма режиссера Владимира Меньшова «Москва слезам не верит».

Ранее, 5 июля, в vининформации Донецкой Народной Республики (ДНР) рассказали, что жителям Мариуполя бесплатно восстановят жилье. В ведомстве отметили, что в домах, степень повреждения которых не превышает 30%, подрядчиком будет закрыт тепловой контур, а поврежденные двери, кровля и внутренние коммуникации будут заменены на новые.

На полное восстановление Мариуполя, как сообщил в конце июня председатель общественной палаты (ОП) ДНР Александр Кофман, может потребоваться от трех до пяти лет. По его словам, в своей оценке он опирался на опыт восстановления города Грозный Чеченской Республики.

Бои за Мариуполь велись с 25 февраля. Это самый большой город на побережье Азовского моря и один из ключевых центров металлургии Донбасса.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — освобождение территорий республик, денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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