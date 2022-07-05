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Жителям Мариуполя бесплатно восстановят жилье
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Жителям Мариуполя бесплатно восстановят жилье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский
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Восстановление домов для жителей Мариуполя будет бесплатным, рассказали в Мининформации Донецкой Народной Республики 5 июля.

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В пресс-службе ведомства добавили, что в домах, степень повреждения которых не превышает 30%, подрядчиком будет закрыт тепловой контур, а поврежденные двери, кровля и внутренние коммуникации будут заменены на новые.

«Что касается балконов, то их ремонт пока не планируется. Для этого на следующий год разрабатывается программа по созданию общего вида домов», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее, 1 июля, в Минобороны РФ сообщили о визите в Донбасс заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Он прибыл проинспектировать строительство в Мариуполе жилого квартала и многофункционального медицинского комплекса в Луганске.

Также в этот день стало известно, что телефонный код Донецка в июле заменят с украинского на российский. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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