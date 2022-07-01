Телефонный код Донецка заменят с украинского на российский

Телефонный код Донецка в июле заменят с украинского на российский. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

«В июле 2022 года будет изменен телефонный городской код Донецка с +38 (062) на +7 (856)», — написал он.

Ранее, 27 июня, глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишили возможности обстреливать центр Донецка. По его словам, защитники Донбасса усилили контрбатарейную работу. Пушилин заверил, что ситуация с обстрелами ВСУ всех районов Донецка, Горловки и Макеевки изменилась в лучшую сторону.

Власти ДНР принимают меры к тому, чтобы ВСУ не могли использовать артиллерийское вооружение.

В последние недели ВСУ усилили обстрелы столицы ДНР. Так, 25 июня в результате обстрела Донецка погибла жительница Петровского района города. Днем ранее стало известно что получивший тяжелые ранения при обстреле этого же района ребенок скончался в больнице.

20 июня ВФУ обстреляли территорию ДНР 44 раза, выпустив 320 боеприпасов. В результате были ранены 11 мирных жителей, в том числе ребенок.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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