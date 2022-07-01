Реклама
Прямой эфир
Мир
Время прохождения госграницы между Крымом и Херсонской областью сократят
Мир
Вооруженные силы России вышли к Лисичанску
Армия
Путин предложил обсудить работу ОПК на оперативном совещании с членами Совбеза
Мир
В Финляндии не увидели потребности размещать у себя силы НАТО в ближайшее время
Общество
Роспотребнадзор снимает введенные в России коронавирусные ограничения
Мир
Власти ФРГ потребовали от Литвы снять запрет на транзит в Калининград
Мир
Лавров назвал смешными заявления об оборонительном характере НАТО
Мир
Первые 90 паспортов РФ выдали в пункте оформления в Луганске
Политика
Путин обсудил с Моди ситуацию на Украине и поставки зерна
Общество
Третий человек на борту разбившегося в Якутии Ан-2 выжил
Мир
В Верховной раде Украины установили флаг Евросоюза
Сюжет:

Телефонный код Донецка заменят с украинского на российский

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Телефонный код Донецка в июле заменят с украинского на российский. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

Пушилин анонсировал ускорение спецоперации в ДНР с помощью сил ЛНР. Спецоперация 1 июля 2022 года. Онлайн-трансляция
Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий».

«В июле 2022 года будет изменен телефонный городской код Донецка с +38 (062) на +7 (856)», — написал он.

Ранее, 27 июня, глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишили возможности обстреливать центр Донецка. По его словам, защитники Донбасса усилили контрбатарейную работу. Пушилин заверил, что ситуация с обстрелами ВСУ всех районов Донецка, Горловки и Макеевки изменилась в лучшую сторону.

Власти ДНР принимают меры к тому, чтобы ВСУ не могли использовать артиллерийское вооружение.

В последние недели ВСУ усилили обстрелы столицы ДНР. Так, 25 июня в результате обстрела Донецка погибла жительница Петровского района города. Днем ранее стало известно что получивший тяжелые ранения при обстреле этого же района ребенок скончался в больнице.

20 июня ВФУ обстреляли территорию ДНР 44 раза, выпустив 320 боеприпасов. В результате были ранены 11 мирных жителей, в том числе ребенок.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022