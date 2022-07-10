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Юрист рассказал о борьбе депутатов с «резиновыми квартирами»

Юрист Николаенко: депутаты Госдумы активно занялись искоренением «резиновых квартир»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Госдуме обсуждается запрет на регистрацию в квартире более одного человека на 6 кв. м, если он не является родственником. Об этом 9 июля рассказал агентству «Прайм» руководитель проектов Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Евгений Николаенко.

Тяжелая микродоля: в ГД хотят запретить регистрацию больше одного лица на 6 кв. м
Поможет ли мера в борьбе с «резиновыми квартирами»

Сейчас закон таких ограничений не предусматривает, чем пользуются махинаторы для организации незаконной миграции и получения пособий.

Как сообщил юрист, Госдума еще в конце июня приняла в третьем чтении законопроект, который вносит изменения в статью 30 Жилищного кодекса, ограничивая число микродолей в одном жилом помещении. Теперь на каждого собственника должно приходиться не менее 6 кв. м общей площади.

Это должно привести к тому, что практика покупки с различными целями микродолей ( 1/50 или 1/100 доли в квартире) уйдет в прошлое, отметил Николаенко.

«Особенно «резиновые квартиры» характерны для Москвы. Столица предлагает достаточно хороший перечень социальных благ (медицинское обслуживание, повышенный размер пенсии и т.п.), право обладания которыми необходимо подтвердить наличием соответствующей регистрации по месту жительства», — пояснил руководитель проектов юридической группы «Яковлев и Партнеры».

Исключения из нового правила — возникновение права на жилье по наследству или после приватизации, а также сделки, заключенные до вступления закона в силу.

28 июня эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук заявил «Известиям», что в Госдуме рассмотрят во втором чтении законопроект «О внесении изменений в Семейный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ», согласно которому будет запрещено продавать жилые доли менее 6 кв. м.

По словам Склянчука, это популярная схема, когда мошенники ищут социально неблагополучных граждан, пенсионеров или потерявших работу, которым предлагают беспроцентные деньги, допустим, 50–100 тыс. рублей, в обмен на выкуп микродоли.

В марте «Известия» со ссылкой на письмо представителя комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан писали, что в комиссии предложили зафиксировать стоимость стандартного перечня услуг риелторов из-за роста мошеннических схем с жильем. Отмечалось, что под видом агентов злоумышленники вовлекают россиян в опасные сделки.

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