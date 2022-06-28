В России намерены решить проблему «черных риелторов»

В Госдуме 28 июня рассмотрят во II чтении законопроект «О внесении изменений в Семейный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ», согласно которому будет запрещено продавать жилые доли менее 6 кв. м. Принятие поправок уменьшит проблему «черных риелторов», но не решит ее полностью, заявил «Известиям» эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

«Законопроектом накладывается ограничение на право собственника жилого помещения по дроблению имущества на доли. Долгие годы такому подходу препятствовал Минюст. Вероятно, позиция министерства могла поменяться из-за того, что в текущей ситуации активизируются «черные риелторы», — сказал он.



По словам Склянчука, это популярная схема, когда мошенники ищут социально неблагополучных граждан, пенсионеров или потерявших работу, которым предлагают беспроцентные деньги, допустим 50–100 тыс. рублей, в обмен на выкуп микродоли. Тем самым мошенники получают законные основания на доступ в помещение и делают жизнь собственника квартиры невыносимой.



«Человек в итоге оказывается на улице, а мошенники легально получают квартиру и перепродают ее», — подчеркнул Склянчук.



Но принятие поправок всего лишь увеличит размер суммы доступа в квартиру — вместо 100 тыс. рублей «черные маклеры» будут предлагать 200–300 тыс. рублей и все равно попытаются завладеть квартирой, считает эксперт.

В марте «Известия» со ссылкой на письмо представителя комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан писали, что в комиссии предложили зафиксировать стоимость стандартного перечня услуг риелторов из-за роста мошеннических схем с жильем. Депутатская инициатива была направленна в «Дом.РФ». Ее поддерживали эксперты ОНФ и «Деловой России». Определение стандартов стоимости услуг риелторов и перечня системообразующих компаний отрасли поможет обелить рынок, полагали специалисты.

Отмечалось, что под видом агентов злоумышленники вовлекают россиян в опасные сделки. В «Деловой России» рассказали, что на рынке жилья число сделок с участием «черных маклеров» ежегодно растет на 17–20%.