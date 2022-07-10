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Экс-тренер «Спартака» прокомментировал поражение команды на Суперкубке

Каррера заявил, что расстроен результатом «Спартака» в матче за Суперкубок России
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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Бывший главный тренер московского ФК «Спартак» Массимо Каррера в субботу, 9 июля, прокомментировал итоги матча за Суперкубок России, в ходе которого команда уступила победу «Зениту».

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«Жаль. Я очень расстроен результатом», — приводит его слова «Спорт-экспресс».

Встреча команд на «Газпром Арене» завершилась ранее в этот день со счетом 4:0 в пользу санкт-петербургского клуба.

Известно, что следующая игра «Спартака» состоится 16 июля в рамках первого тура чемпионата России. Против москвичей выступит грозненский «Ахмат».

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год, под его руководством клуб одержал победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), а также взял Суперкубок в 2017 году. Последней командой, с которой сотрудничал тренер, стала итальянская «С.С.К. Бари» в 2021 году.

Ранее, 22 июня футбольный клуб «Спартак» объявил, что примет участие в матче за Суперкубок России по футболу против «Зенита», несмотря на то что недоволен решением Российского футбольного союза провести игру в Санкт-Петербурге. Отмечалось, что решение биться за трофей было принято из уважения к болельщикам, желающим приехать на игру и поддержать футболистов, а также к самому футболу и «славному прошлому, в котором хватало тяжких испытаний».

На проведение юбилейного 20-го розыгрыша Суперкубка России претендовали также Казань и Нижний Новгород.

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