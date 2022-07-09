Хакеры Killnet взломали литовскую энергетическую компанию ESO

Хакерская группировка Killnet сообщила 9 июля, что взломала сайта литовской государственной энергетической компании ESO (Energijos skirstymo operatorius).

«Сетевая инфраструктура литовской компании «ESO» подверглась блокировке 100% всей экосистемы», — говорится в заявлении группировки в Telegram-канале.

Killnet на протяжении нескольких дней призывала другие группировки к содействию в «уничтожении сетевой инфраструктуры Литвы».

Так, хакеры публиковали ссылки на сайты литовских государственных и частных предприятий, банков, интернет-провайдеров, СМИ и государственных порталов.

Кибератаку на Литву Killnet устроили уже не в первый раз. 27 июня российские хакеры обрушили работу ряда сайтов литовских госорганов. Мотивом атаки стала транзитная блокада Калининграда литовскими властями.

Кроме того, Killnet подвергал взлому сайты госорганов других западных стран.

Так, ранее, 1 июля, группировка атаковала сайт Федеральной налоговой платежной системы США. Причиной взлома стало, по словам Killnet, «бандитское и незаконное» объявление о техническом дефолте в интересах кредитно-финансовой системы под руководством Соединенных Штатов.

До этого, 29 июня, норвежский телеканал NRK обвинил российских хакеров из группировки Killnet в массированной DDoS-атаке на сайты официальных структур страны. Телеканал рассказал, что из-за атаки «легли» сайты норвежского управления инспекции труда, электронной банковской системы BankID и многопрофильного предприятия Altinn.