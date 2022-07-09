Более 20 дворов подтоплено в селе Суордах в Якутии

Уровень реки Дулгалах в Верхоянском районе Якутии на полметра превысил критическую отметку в районе населенного пункта Суордах. В результате подтоплено более 20 подворий, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

«На 08:00 (02:00 мск) уровень воды составил 825 см, при критическом 770 см. В зоне подтопления находятся 22 приусадебных участка», — говорится в сообщении.

При этом в ближайшие сутки прогнозируются осадки до 10 мм и ожидается дальнейший подъем уровня воды, отметили в ведомстве.

Пункт временного размещения граждан вместимостью до 80 человек развернут в спортзале сельской школы, работает оперативный штаб.

Ранее, 28 июня, сообщалось, что в Хабаровском крае после дождей вырос уровень воды в отдельных реках. Наиболее тревожная обстановка наблюдалась на реке Кур.

Подъем воды после дождей также фиксировали в реках Бикин, Хоре, Матайе и Катэне. В среднем уровень возрос на 15–54 см в сутки.

До этого, 27 июня, глава Крыма Сергей Аксенов предупредил об угрозе подтопления ряда территорий Симферополя.

Ранее в этот день сообщалось о мощных ливнях, обрушившихся на Краснодарский край. Уровень воды поднялся в реках Черноморского побережья от Анапы до Магри и в реке Кубань. В регионе действует штормовое предупреждение. В самом Краснодаре затопило десятки улиц и дорог. Спасатели МЧС России продолжают проведение аварийно-восстановительных работ и оказание адресной помощи населению, пострадавшему в результате паводка.