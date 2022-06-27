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Краснодар подтопило после мощных ливней

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Фото: Администрация города Краснодара
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В Краснодаре затопило десятки улиц и дорог в результате сильных ливней из-за чего город стал напоминать Венецию. «Известия» в понедельник, 27 июня, публикуют кадры с улиц города.

На некоторых улицах воды уже почти колено. В некоторых местах потоки образовали реки. На дорогах лежат брошенные велосипеды — передвигаться на них по городу сейчас невозможно.

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Ливни и грозы в Краснодарском крае продлятся до 28 июня

В регионе действует штормовое предупреждение, поднимается уровень воды в реках Черноморского побережья от Анапы до Магри и в реке Кубань. Вероятность наводнения в Краснодарском крае оценивается как очень высокая.

Ливни в городе пока не прекращаются. По прогнозам синоптиков, дожди будут идти в течение всех суток. Кроме того, ожидаются град, гроза и ветер до 22 м/с.

Ранее, 25 июня, сообщалось, что жуткий шторм ударил по Сочи. Ливни привели к сходу селей, десятки домов подтоплены. В Лазаревском районе потоком воды в Черное море смыло два автомобиля, где в это время находилось восемь пассажиров. В их поисках приняли участие более ста человек и 26 единиц техники, в том числе вертолет и два катера МЧС РФ. Ожидается, что дожди в городе продолжатся до понедельника включительно.

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