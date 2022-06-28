Резкий подъем воды начали фиксировать на реке Кур в Хабаровском крае
В Хабаровском крае после дождей фиксируют резкий рост уровня воды в отдельных реках. Наиболее тревожная обстановка отмечается на реке Кур, сообщает региональное правительство.
По данным Дальневосточного гидрометцентра, на реке Кур под Хабаровском в ближайшие три дня могут возникнуть неблагоприятные паводковые явления. Специалисты не исключают подтопления полей, дорог, сенокосов и низинных мест в селе Улика-Национальное. Опасность существует и в населенных пунктах, расположенных ниже по течению реки, пишет ИА AmurMedia.
Подъем воды после дождей также отмечают в реках Бикин, Хоре, Матайе и Катэне. В среднем уровень увеличивается на 15–54 см в сутки.
О паводковой обстановке проинформированы местные власти, отмечают в краевом комитете по гражданской защите. Им направлены рекомендации для принятия превентивных мер. Владельцам частных домов и участков рекомендуется отслеживать обстановку и соблюдать меры безопасности.
На реке Амур ситуация развивается спокойно. В ближайшие двое суток у Хабаровского прогнозируется подъем воды на 30–35 см. Данный уровень в пределах нормы для этого периода.