В МЧС рассказали о ликвидации последствий дождевого паводка в Крыму

Спасатели МЧС России продолжают проведение аварийно-восстановительных работ и оказание адресной помощи населению, пострадавшему в результате паводка в Крыму. Об этом в понедельник, 27 июня, сообщают власти региона.

На базе Главного управления МЧС России по Республике Крым организован оперативный штаб. На все сообщения о происшествиях организовано экстренное реагирование оперативных служб.

В настоящее время проводится эвакуация граждан в Белогорском районе Крыма. Из-за сильных ливней вышла из берегов река Карасевка. Подтопленными оказались сразу несколько домов. По данным единой дежурно-диспетчерской службы района, всего поступило шесть обращений. Местные жители эвакуированы в пункт временного размещения. Из-за подтопления здесь введен режим ЧС.

Работы также проводятся в Симферополе и Симферопольском районе. Специалисты ведут откачку воды и расчистку территории. В случае необходимости людей эвакуируют из подтопленных зданий.

Кроме того, организована работа наблюдательных постов на реках Крыма. Ведётся непрерывный мониторинг наполняемости водохранилища.

В ликвидации последствий непогоды задействована группировка сил и средств РСЧС Республики Крым общей численностью более 300 человек и 80 единиц техники.

Ситуация находится на особом контроле Главного управления МЧС России по Республике Крым.

Ранее, в понедельник, сообщалось о мощных ливнях, обрушившихся на Краснодарский край. Уровень воды поднялся в реках Черноморского побережья от Анапы до Магри и в реке Кубань. В регионе действует штормовое предупреждение. В самом Краснодаре затопило десятки улиц и дорог. На некоторых улицах воды уже почти колено. В некоторых местах потоки образовали реки. Вероятность наводнения в Краснодарском крае оценивается как очень высокая.