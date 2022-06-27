Аксенов заявил об угрозе подтопления ряда территорий Симферополя

Существует угроза подтопления ряда территорий Симферополя, дополнительного сброса воды из Симферопольского водохранилища не избежать. Об этом в понедельник, 27 июня, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Он пояснил, что было проведено рабочее совещание, на котором обсуждалась возможность минимизации рисков, вызванных подъемом уровня воды в водохранилищах из-за осадков в горах.

Аксенов заявил, что фактическое поступление воды в водохранилище превышает объем сброса.

«Вода накапливается и может быть доведена до подпорного уровня. Тем не менее дополнительного сброса воды избежать не удается. Существует угроза подтопления ряда территорий в Симферополе (от улицы КИМ до поселка Комсомольское) и Симферопольском районе», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день сообщалось о мощных ливнях, обрушившихся на Краснодарский край. Уровень воды поднялся в реках Черноморского побережья от Анапы до Магри и в реке Кубань. В регионе действует штормовое предупреждение. В самом Краснодаре затопило десятки улиц и дорог. Спасатели МЧС России продолжают проведение аварийно-восстановительных работ и оказание адресной помощи населению, пострадавшему в результате паводка.

Днем ранее Аксенов заявил о разрушении двух мостов в результате ливней и последовавших за ними подтоплений в Симферопольском районе Крыма.