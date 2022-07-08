Stern: двое задержанных в мае военных ФРГ хотели атаковать Крымский мост

Двое служащих бундесвера планировали теракт на Крымском мосту с использованием похищенной взрывчатки. Об этом в среду, 6 июля, сообщило немецкое издание Stern.

Отмечается, что солдаты ВС Германии намеревались взорвать мост с целью перекрыть пути снабжения российских формирований в Крыму. Неиспользованное оружие они собирались продать.

Ранее военные уже совершали кражи взрывчатые вещества и оборудование из военных комплексов на федеральной территории Шлезвиг-Гольштейна. Они действовали совместно с группой из 10 человек.

22 мая злоумышленники были арестованы при попытке проникновения на базу водолазов в Эккернферде. Предварительно за ними было установлено наблюдение, их телефонные разговоры прослушивались.

7 июля американское издание The Drive отметило, что Крымский мост надежно защищен от любых посягательств системами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Ранее, 15 июня, генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко заявил, что целью номер один для ударов является Крымский мост, поскольку данный объект является «путем подтягивания резервов».

Информация о намерениях Киева нанести удар по мосту поступала и до этого. 6 мая представитель национальных вооруженных сил (НВС) Латвии капитан Янис Слайдиньш сообщил о том, что Украина вынашивала планы по ликвидации транспортной артерии 9 мая.

Другие украинские госслужащие также упоминали о планах нанести ущерб Крымскому мосту. В частности, 21 апреля секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире радиостанции НВ заявил, что Украина намерена открыть огонь по стратегическому объекту РФ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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