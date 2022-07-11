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Терапевт рассказала о негативном влиянии дождей на здоровье

Терапевт Куприна: дождливая погода может привести к слабости и снижению работоспособности
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Затяжные дожди и повышенная влажность могут негативно сказаться на состоянии организма, привести к снижению работоспособности и утомляемости. Об этом «Известиям» рассказала врач-терапевт «Инвитро-Воронеж» Светлана Куприна.

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«Повышенная влажность воздуха в сочетании с высокой температурой окружающего воздуха затрудняет теплообмен между организмом человека и окружающей средой из-за уменьшения испарения пота с поверхности кожи. Вследствие этого можно наблюдать снижение работоспособности, как физической, так и умственной, быструю утомляемость, слабость», — пояснила специалист.

По ее словам, в дождливую погоду также снижается атмосферное давление, а воздух содержит меньше кислорода.

«Особенно чувствительны к снижению атмосферного давления люди с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной системой. У них может усилиться слабость и одышка. Также снижение атмосферного давления может способствовать повышению внутричерепного давления, что будет способствовать появлению головных болей», — предупредила Куприна.

В то же время наиболее чувствительны к изменениям атмосферного давления люди с хроническими заболеваниями и пожилые граждане. У них ухудшается течение их хронических заболеваний — начинаются перепады давления, нарушается сердечный ритм, болят суставы, учащаются приступы бронхиальной астмы, осложняется течение кожных заболеваний и аллергии.

Кроме того, в условиях высокой влажности в помещениях могут появиться плесень, грибы, гнилостные бактерии и другие микроорганизмы. Это губительно влияет на организм, приводит к снижению иммунитета, способствуют развитию заболеваний кожи, аллергии, предостерегла врач.

Она посоветовала регулярно проветривать помещения, чтобы снизить влажность воздуха. Также с этой целью можно использовать кондиционер на специальном режиме или осушитель воздуха, добавила Куприна.

В последние дни в Москве и области наблюдаются дожди. При этом самые сильные осадки с градом прошли в столице 7 июля. Разгул стихии привел к негативным последствиям в работе городской системы: сильнейший ливень и шквалистый ветер снесли деревья и дорожные ограждения, а станцию метро метро «Павелецкая» затопило.

В тот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какие опасные природные явления возможны в России летом 2022 года.

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