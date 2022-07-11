Терапевт рассказала о негативном влиянии дождей на здоровье

Затяжные дожди и повышенная влажность могут негативно сказаться на состоянии организма, привести к снижению работоспособности и утомляемости. Об этом «Известиям» рассказала врач-терапевт «Инвитро-Воронеж» Светлана Куприна.

«Повышенная влажность воздуха в сочетании с высокой температурой окружающего воздуха затрудняет теплообмен между организмом человека и окружающей средой из-за уменьшения испарения пота с поверхности кожи. Вследствие этого можно наблюдать снижение работоспособности, как физической, так и умственной, быструю утомляемость, слабость», — пояснила специалист.

По ее словам, в дождливую погоду также снижается атмосферное давление, а воздух содержит меньше кислорода.

«Особенно чувствительны к снижению атмосферного давления люди с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной системой. У них может усилиться слабость и одышка. Также снижение атмосферного давления может способствовать повышению внутричерепного давления, что будет способствовать появлению головных болей», — предупредила Куприна.

В то же время наиболее чувствительны к изменениям атмосферного давления люди с хроническими заболеваниями и пожилые граждане. У них ухудшается течение их хронических заболеваний — начинаются перепады давления, нарушается сердечный ритм, болят суставы, учащаются приступы бронхиальной астмы, осложняется течение кожных заболеваний и аллергии.

Кроме того, в условиях высокой влажности в помещениях могут появиться плесень, грибы, гнилостные бактерии и другие микроорганизмы. Это губительно влияет на организм, приводит к снижению иммунитета, способствуют развитию заболеваний кожи, аллергии, предостерегла врач.

Она посоветовала регулярно проветривать помещения, чтобы снизить влажность воздуха. Также с этой целью можно использовать кондиционер на специальном режиме или осушитель воздуха, добавила Куприна.

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