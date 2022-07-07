Россиянам назвали возможные опасные природные явления лета 2022 года

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в ходе выступления в пресс-центре «Известий» рассказал о том, какие опасные природные явления возможны в России этим летом.

«Сильные дожди и ветровой режим, град, который может привести к негативным последствиям для крыш домов, для человека, а также молнии. Но всё это прогнозируется только за сутки», — сказал метеоролог.

По его словам, летом существенно, в восемь раз, повышается количество опасных природных явлений. При этом прогнозировать их можно только за 1–2 суток.

«Конвективные процессы не очень хорошо прогнозируются. Шторм-предупреждения выпускаются в лучшем случае за 12 часов», — уточнил Вильфанд.

К числу опасных природных явлений специалист также отнес ливневые дожди и сильный гололед, которые могут привести к коллапсу в работе городской системы.

«Сильный ветер более 25 м в секунду, опасное явление. Он ломает деревья, сносит крыши. Шквалы очень опасны. Ультрафиолетовый индекс тоже опасное явление погоды», — добавил эксперт.

Ранее в этот день специалист предупредил, что из-за глобального потепления в мире повышается риск опустынивания, в России также есть ряд регионов в зоне риска. По его словам, глобальные изменения также приводят к оттепели, когда зимние периоды также становятся теплее, что грозит целым рядом негативных последствий.