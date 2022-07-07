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Вильфанд рассказал о риске опустынивания в России и мире из-за потепления

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Из-за глобального потепления в мире повышается риск опустынивания, в России также есть ряд регионов в зоне риска. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в ходе выступления в пресс-центре «Известий».

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«В мире говорят об опустынивании. Это действительно так, особенно в густонаселенных территориях юга Северного полушария, Индокитая, Среднего Востока, Ближнего Востока, в России это Крым, Северный Кавказ, в связи потеплением климата», — рассказал эксперт.

По его словам, глобальные изменения приводят к оттепели, когда зимние периоды также становятся теплее.

«Оттепель — это опасно. Можно не только поскользнуться и упасть, нужно переходить на новые виды асфальтирования, при строительстве использовать новые виды. На севере повышается количество осадков, поэтому нужно учитывать новый наклон крыш. Целый ряд последствий», — подчеркнул Вильфанд.

21 июня в ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti заявили, что около 28% территории Италии грозит опустынивание на фоне засухи и жары. По прогнозам экспертов, жажда полей усилится из-за последней волны тепла в Италии, когда температура, как ожидается, превысит 40 градусов.

Отмечается, что крупнейшая итальянская река По в провинции Павия оказалась ниже нормы на 3,3 м, что оказалось хуже значений, регистрируемых в середине августа. Ассоциация сельхозпроизводителей бьет тревогу, так как из-за нехватки воды под угрозой находится более 30% национального сельскохозяйственного производства и половина животноводства.

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