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Лавров заявил, что не приглашал Блинкена на совместное фотографирование

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что не приглашал госсекретаря США Энтони Блинкена вместе фотографироваться после совещания глав МИД G20. Об этом он заявил 8 июля в Индонезии.

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«Что касается заявлений о встречах со мной, заявлений, что со мной не будут фотографироваться, — я же никого не приглашал фотографироваться. И вообще не приглашал никого никуда. Меня пригласила Индонезия», — сказал Лавров.

Ранее в этот день стало известно, что традиционное совместное фотографирование глав МИД стран G20 было отменено. По данным СМИ, вероятным поводом стало отношение участников встречи к спецоперации России по защите Донбасса. В частности, на отмене фотосессии настаивал Блинкен. Сообщалось, что он не хотел участвовать в мероприятии с Лавровым.

Накануне стало известно о том, что глава японского МИДа Ёсимаса Хаяси не пришел на званый ужин в рамках встречи на Бали. Отмечалось, что Ёсимаса так избежал встречи с Лавровым.

Лавров утром в четверг открыл саммит глав МИД стран G20 двусторонними встречами с китайским коллегой Ван И и министром Турции Мевлютом Чавушоглу. Как указал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, намерений встретиться с Блинкеном у главы российского внешнеполитического ведомства не было.

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