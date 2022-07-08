Лавров заявил, что не приглашал Блинкена на совместное фотографирование

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что не приглашал госсекретаря США Энтони Блинкена вместе фотографироваться после совещания глав МИД G20. Об этом он заявил 8 июля в Индонезии.

«Что касается заявлений о встречах со мной, заявлений, что со мной не будут фотографироваться, — я же никого не приглашал фотографироваться. И вообще не приглашал никого никуда. Меня пригласила Индонезия», — сказал Лавров.

Ранее в этот день стало известно, что традиционное совместное фотографирование глав МИД стран G20 было отменено. По данным СМИ, вероятным поводом стало отношение участников встречи к спецоперации России по защите Донбасса. В частности, на отмене фотосессии настаивал Блинкен. Сообщалось, что он не хотел участвовать в мероприятии с Лавровым.

Накануне стало известно о том, что глава японского МИДа Ёсимаса Хаяси не пришел на званый ужин в рамках встречи на Бали. Отмечалось, что Ёсимаса так избежал встречи с Лавровым.

Лавров утром в четверг открыл саммит глав МИД стран G20 двусторонними встречами с китайским коллегой Ван И и министром Турции Мевлютом Чавушоглу. Как указал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, намерений встретиться с Блинкеном у главы российского внешнеполитического ведомства не было.