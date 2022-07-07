Теннисист Надаль снялся с Уимблдона из-за травмы

Испанский теннисист Рафаэль Надаль снялся с Уимблдонского турнира накануне полуфинального матча. Об этом 7 июля сообщается на официальном сайте турнира.

Надаль получил травму в ходе четвертьфинального матча против американца Тейлора Фрица, в котором испанец одержал победу. Во втором сете Надаль почувствовал боль в мышцах живота, из-за чего команда испанца уговаривала его сняться с матча. Сегодня появилась информация, что 36-летний теннисист участвовал в матче с семимиллиметровым разрывом одной из мышц живота.

В пятницу испанец должен был выступить в полуфинале против австралийца Ника Кирьоса, однако теперь представитель Австралии автоматически пройдет в финал Уимблдона. До этого турнира Кирьос никогда не заходил дальше четвертьфинала на турнирах Большого шлема.

Рафаэль Надаль является рекордсменом по количеству выигранных турниров Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин. Он 22 раза выигрывал ТБШ, из них два трофея Уимблдона. Последний раз он был на Уимблдонском турнире в 2019 году, однако потерпел поражение в полуфинале.

В текущем году испанец выиграл 19 из 19 матчей на мейджорах, а также выиграл Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос».

Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на травяном покрытии. Общий призовой фонд 135-го розыгрыша составляет более €46,7 млн, что является рекордным показателем в истории турнира. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.

По решению организаторов Уимблдона российские и белорусские теннисисты в 2022 году не были допущены к участию в турнире. ATP и Женская теннисная ассоциация (WTA) сообщили, что розыгрыш Уимблдона в 2022 году пройдет без начисления рейтинговых очков, поскольку организаторы турнира нарушили правило, позволяющее игрокам любой национальности участвовать в соревнованиях под эгидой организаций.

3 июля стало известно, что организаторы Уимблдонского турнира оштрафованы в общей сложности на $1 млн за отказ допускать российских и белорусских спортсменок до турниров.