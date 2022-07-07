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Московский ресторан опроверг информацию о сборе помощи для ВСУ

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Московское кафе La Virgen Taqueria опровергло информацию о том, что собирает помощь для последующей отправке ВСУ. Представитель ресторана рассказал, что их аккаунт был взломан.

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«Друзья! Нас взломали, и только сегодня мы получили доступ к нашему аккаунту. От нашего имени вам могли рассылать разную ложную информацию и собирать деньги. Мы не имеем отношения к этим действиям! Все наши сборы пожертвований всегда были направлены на помощь животным из приюта @tvoe_sobachie_delo которым мы помогаем уже более двух лет и лично поддерживаем проект», — говорится в странице ресторана в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Накануне, 6 июля, активисты заметили пост в аккаунте ресторана, в котором была информация о благотворительном маркете виниловых пластинок, все вырученные средства от которого якобы должны были пойти на помощь ВСУ. Вследствие этого на ресторан и его сотрудников начали сыпаться оскорбления.

Ранее, 5 июня, из России в Донецк прибыло более 100 т гуманитарной помощи, рассказал корреспондент телеканала «Известия» Александр Сафиулин.

2 июля сообщалось, что российские военнослужащие доставили более 150 т гуманитарной помощи мирным жителям освобожденных населенных пунктов Харьковской области. 29 июня военные РФ доставили гумпомощь дому-интернату в Херсонской области.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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