Рынок электробытовой и компьютерной техники ожидает дефицита запчастей

На рынке электробытовой и компьютерной техники ожидают дефицита запчастей для ремонта. Об этом заявил президент ассоциации РАТЭК (объединяет торговые компании и производителей бытовой техники и электроники) Александр Онищук в ходе экспертного совета по развитию торговли и защите прав потребителей при комитете Госдумы по промышленности и торговли в четверг, 7 июля.

«На нашем рынке ряд поставщиков приостановил свои поставки, часть из них ушли, но нам не известен ни один случай несоблюдения прав потребителей. Более того, практически у всех основных поставщиков, которые работали на Россию, сегодня склады полны или частично заполнены необходимыми запчастями для ремонта», — сказал эксперт.

Тем не менее, в РАТЭК ожидают дефицита запчастей для ремонта. Поэтому становятся актуальными следующие вопросы: следует ли продлять срок исполнения требований потребителя (речь идет о ремонте по гарантии, сейчас —максимум 45 дней) или наделить продавца правом возвращать людям деньги, если ремонт невозможно осуществить.

Ранее в этот же день сообщалось, что в российских магазинах начали продаваться ноутбуки MacBook, ввезенные с помощью параллельного импорта. Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков отмечал, что в ближайшее время начнется параллельный импорт ноутбуков с системой Windows.

В Минпромторге России заверили, что в торговые сети продолжают поставлять по параллельному импорту ноутбуки, в том числе на Windows, в том числе брендов Huawei и MSI.

Также в четверг «Коммерсант» сообщил, что российские торговые сети начали бороться с нехваткой брендов бытовой техники при помощи производителей из Узбекистана, Турции и Китая.

Ретейлер «М.Видео-Эльдорадо» заключил договор на поставку продукции узбекского бренда Artel. Первыми в июле–августе в продажу поступят холодильники, морозильные камеры, стиральные машины, телевизоры, кухонные плиты, пылесосы и кондиционеры. К концу года планируется расширить ассортимент до 100 позиций в 16 товарных категориях. Artel является региональным партнером Samsung, Shivaki, Viessmann.

Представитель «Ситилинк» заявил, что в магазинах компании появятся изделия китайской MBS, европейских Franke и Faber, и уже представлены китайский Ascoli и турецкий Grundig.

В начале июня генеральный директор «Ситилинка» Михаил Славинский заявил на Неделе российского ритейла, что ассортимент электроники и бытовой техники сократился на 25–35% в магазинах России.

Он отмечал, что до кризиса, вызванного новыми санкциями Запада, компания продавала 2 тыс. наименований ноутбуков, сейчас это число сократилось до 1,5 тыс. Покупателям предлагалось 7–8 тыс. единиц различной бытовой техники, а теперь — 5 тыс.