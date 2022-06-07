Ассортимент бытовой техники и электроники в РФ снизился на треть

Ассортимент электроники и бытовой техники в российских магазинах сократился на 25-35 процентов. Об этом 7 июня заявил гендиректор «Ситилинка» Михаил Славинский на Неделе российского ритейла.

По его словам, до кризиса, вызванного новыми санкциями, компания продавала две тыс. наименований ноутбуков, сейчас это число сократилось до 1,5 тыс. Кроме того, покупателям предлагалось 7-8 тыс. единиц различной бытовой техники, а стало — 5 тыс.

«В дальнейшем ситуация будет развиваться в том же направлении: возможно сужение ассортимента, если на рынке не произойдет изменений», — добавил он.

В начале июня в «М.Видео – Эльдорадо» рассказали, что предпринимают все попытки для того, чтобы обеспечить максимально богатый ассортимент и доступность цен на бытовую технику и электронику.

По мнению представителей торговых сетей, в частности ассортимент уменьшился по причине полной остановки поставок, также это вызвано проблемами на производстве из-за дефицита комплектующих и невозможности подобрать обходные пути для «альтернативного» ввоза готовой продукции».

28 марта сообщалось, что запаса техники от брендов, в том числе изделий Apple и Samsung, хватит на два-три месяца. Уже тогда наблюдался дефицит iPhone 11 и 12.

Зарубежные компании стали покидать российский рынок после начала специальной операции по защите Донбасса, которую Россия объявила 24 февраля.

За несколько дней до объявления спецоперации ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. Российский лидер 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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