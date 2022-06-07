Реклама
Прямой эфир

Ассортимент бытовой техники и электроники в РФ снизился на треть

Ритейлер: ассортимент электроники и бытовой техники сократился на 25-35%
0
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ассортимент электроники и бытовой техники в российских магазинах сократился на 25-35 процентов. Об этом 7 июня заявил гендиректор «Ситилинка» Михаил Славинский на Неделе российского ритейла.

Удел техники: ритейл начал первые закупки гаджетов по параллельному импорту
Когда официально не продающиеся в РФ устройства будут доступны в магазинах и почему бизнес пока не приобретает электронику Apple

По его словам, до кризиса, вызванного новыми санкциями, компания продавала две тыс. наименований ноутбуков, сейчас это число сократилось до 1,5 тыс. Кроме того, покупателям предлагалось 7-8 тыс. единиц различной бытовой техники, а стало — 5 тыс.

«В дальнейшем ситуация будет развиваться в том же направлении: возможно сужение ассортимента, если на рынке не произойдет изменений», — добавил он.

В начале июня в «М.Видео – Эльдорадо» рассказали, что предпринимают все попытки для того, чтобы обеспечить максимально богатый ассортимент и доступность цен на бытовую технику и электронику.

По мнению представителей торговых сетей, в частности ассортимент уменьшился по причине полной остановки поставок, также это вызвано проблемами на производстве из-за дефицита комплектующих и невозможности подобрать обходные пути для «альтернативного» ввоза готовой продукции».

28 марта сообщалось, что запаса техники от брендов, в том числе изделий Apple и Samsung, хватит на два-три месяца. Уже тогда наблюдался дефицит iPhone 11 и 12.

Зарубежные компании стали покидать российский рынок после начала специальной операции по защите Донбасса, которую Россия объявила 24 февраля.

За несколько дней до объявления спецоперации ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. Российский лидер 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022