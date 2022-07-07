Путин заявил о невозможности решить энергетические проблемы без атомной отрасли

Решить возникшие энергетические проблемы без использования атомной отрасли невозможно, сказал президент РФ Владимир Путин 7 июля на встрече с победителями конкурса «Лидеры России».

«Атомная отрасль, конечно, чрезвычайно важна. И без нее решить современные проблемы в сфере энергетики вообще невозможно», — заявил российский лидер.

17 мая президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил о том, что Россия на сегодняшний день конкурентна в самых высокотехнологичных отраслях, а зачастую отечественные разработки не имеют аналогов в мире.

По словам Ковальчука, обеспечение устойчивого развития цивилизации требует достаточного количества энергии при сохранении естественной природной среды. При этом в полной мере обеспечить развитие цифровизации могут только энергетически богатые страны, одной из которых является Россия.

31 марта сообщалось, что специалисты Научно-исследовательского института атомных реакторов (ГНЦ «НИИАР», входящий в «Росатом») успешно завершили масштабный ремонт и модернизацию многоцелевой исследовательской реакторной установки ВК-50 в Димитровграде Ульяновской области.

30 октября 2021 года Путин рассказал о том, что кризисные явления на региональных энергетических рынках показали, насколько критична для современного мира стабильная и уверенная работа энергосектора.