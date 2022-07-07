Песков перенаправил в Минобороны вопрос о подготовке Запада к военным действиям

Вопрос о рисках начала западными странами военных действий на восточном направлении должны рассмотреть в Минобороны РФ, сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал заявление замначальника генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Руслана Косыгина о том, что США и Евросоюз якобы готовятся к вооруженному действиям на восточном направлении.

«Это должны оценивать наши военные коллеги», — сказал Песков.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 27 июня сообщил, что Североатлантический альянс планирует увеличить численность своих боевых группировок на восточном фланге до более чем 100 тыс. человек. Кроме того, там, по его словам, планируется создать склады вооружений.

До этого, 26 мая, белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что проводимые НАТО мероприятия вокруг границ Белоруссии являются разведкой и освоением театра военных действий.

При этом премьер-министр Белоруссии Роман Головченко 20 мая отметил, что Минск фиксирует наращивание воинского контингента Североатлантический альянс на западной границе страны, в связи с чем белорусская сторона принимает меры по подготовке к защите суверенитета и безопасности государства на случай, «если придется отвечать».