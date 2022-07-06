Генштаб Белоруссии назвал действия Запада подготовкой к войне на восточном направлении

Страны Запада готовятся к ведению военных действий на восточном направлении, заявил начальник главного разведывательного управления – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Белоруссии Руслан Косыгин.

«Весь комплекс военных приготовлений Запада, в том числе на территории Польши, свидетельствует о планомерной отработке Вашингтоном и Брюсселем под предлогом сдерживания угрозы с Востока механизмов создания в кратчайшие сроки группировок войск для их возможного применения на соответствующих операционных направлениях, а также всестороннего обеспечения их действий», — приводит слова Косыгина агентство БелТА.

Глава генштаба резюмировал, что эти действия, по сути, являются подготовкой к ведению военных действий на восточном направлении.

Ранее, 27 июня, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в преддверии саммита альянса в Мадриде сообщил, что НАТО планирует увеличить численность своих боевых группировок на восточном фланге до более чем 100 тыс. человек. Здесь, в том числе, по его словам, планируется создать склады вооружений.

Ранее, 18 июня, Столтенберг заявлял, что на саммите альянса Россия будет названа «угрозой миру и безопасности». В новой концепции РФ больше не будет значиться как партнер. Кроме того, в документе будет упомянут и Китай, усиление которого представляет вызов безопасности НАТО.

Также в июне сообщалось, что альянс готовит новые схемы для обороны, при которых определенные силы союза будут находиться в режиме повышенной готовности.