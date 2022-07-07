Bloomberg оценило экономическое состояние России в условиях санкций

Россия столкнется с гораздо меньшим экономическим спадом, чем прогнозировали мировые аналитики. Во многом этому способствует рост добычи нефти, ослабивший санкционное давление западных стран. Об этом 6 июля написало агентство Bloomberg.

Так, в публикации отмечается, что экономика России все еще сталкивается с самым серьезным падением с по меньшей мере с 2009 года. Рецессия продлится дольше, а влияние рестрикций продолжит увеличиваться, давя на различные сферы деятельности.

Введение ограничений на экспорт энергоносителей из РФ в Европу и падение спроса всё же окажут негативный эффект на доходы страны во второй половине 2022 года. При всем при этом спад экономики удалось снизить именно благодаря добыче и экспорту нефти. Уже в июне производство после сокращения выросло на 7%.

6 июля появилась информация об обсуждении США и союзниками установления предельной цены на российскую нефть на уровне $40–60.

До этого, 30 июня, вице-премьер РФ Александр Новак спрогнозировал, что политически мотивированная идея коллективного Запада установить ограничения на формирование цен на нефть из России приведет к дестабилизации на рынке и росту котировок.

20 июня агентство Reuters сообщало, что импорт нефти из России в Китай в мае вырос до рекордного уровня. Как поясняет агентство, такая динамика происходит из-за больших скидок китайским покупателем на фоне международных санкций в отношении поставок нефти из России.