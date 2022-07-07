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Экс-советник министра обороны США Макгрегор: Украина может исчезнуть с карты мира

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Экс-советник министра обороны США, полковник Дуглас Макгрегор предрек исчезновение Украины с карты мира в случае продолжения поставок западного оружия Киеву. Об этом он заявил в эфире Sky News Australia.

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Макгрегор уточнил, что, по его мнению, страны Запада должны действиями доказать свою приверженность мирному урегулированию ситуации, в противном случае Украине не избежать дальнейшей гибели людей и разрушений.

«Я считаю, что нужно прекратить огонь. Австралия должна настаивать на этом, потому что в Вашингтоне никто на это не пойдет», — сказал эксперт.

При этом он подчеркнул, что жители Берлина, Парижа и Лондана поддерживают идею приходы к определенному соглашению и прекращению огня, поскольку они не могут «позволить сражаться до последнего украинца».

Ранее в этот день стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудили способы ускорить поставку тяжелых вооружений Киеву.

2 июля обозреватель журнала American Thinker Фрэнк Говард написал, что США должны оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского и правительство страны, чтобы решить все вопросы мирным путем на условиях России.

Накануне июля в США анонсировали новый пакет военной помощи Украине. В него войдут новые зенитно-ракетные комплексы NASAMS и противоартиллерийские радары.

Как сообщал 14 апреля Bloomberg, западным странам придется выбирать между поставками оружия на Украину и сохранением собственного оборонного потенциала.

Представитель России при ООН Василий Небензя заявил 9 июня, что снабжение националистов тяжелой военной техникой — прямой путь к эскалации конфликта. По его мнению, России придется отодвинуть украинские силы за пределы действия этого оружия, чтобы они «не могли достичь территории как России, так и Донбасса».

Страны Запада начали вооружать Украину на фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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