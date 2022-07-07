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Полевой концерт прошел для военнослужащих и добровольцев в ЛНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Творческие коллективы и общественные деятели России организовали концерт для служащих Центрального Военного Округа (ЦВО), выполняющих боевые задачи в рамках спецоперации по защите Донбасса.

«Мы, наверное, в традиции еще той Великой Отечественной Войны стараемся создавать концертные бригады и поддерживать людей, потому что они тоже хотят музыки — это нормально. <...> Когда поешь здесь, видишь по глазам, что это на многое влияет», — поделились участники московской рок-группы «Зверобой» после выступления.

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Также с бойцами пообщались представители общественных организаций и органов государственной власти. Участникам спецоперации предложили помощь в решении любых вопросов на родине.

Пока часть формирований ЦВО отдыхала после тяжелой работы на передовой, служащие ремонтных пунктов не переставали трудиться. Специалистам приходится иметь дело с практически бесконечным потоком военной техники: боевые машины нуждаются в регулярных проверках и своевременной починке.

Если не требуются масштабные восстановительные работы, плановое обслуживание занимает пару часов, после чего техника может возвращаться в строй.

В последнее время на передовой всё чаще появляются гражданские. Так, артисты регулярно выступают перед военными, в том числе раненными в ходе спецоперации по защите населения Донбасса.

5 июля Александр Розенбаум провел большой сольный концерт для стратегических ракетчиков в Алтайском крае на полевой позиции ракетного полка.

1 июля лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского, где познакомился с участниками спецоперации и спел для военных и медперсонала любимые многими песни. В ходе выступления, которое прошло в клубе госпиталя, артист исполнил известные песни, такие как «Страна чудес», «Там, где клен шумит», «Луч солнца золотого» и другие.

До этого, 9 июня, российский актер драматического театра и кино, телевидения Сергей Безруков посетил военный госпиталь ЦВО, в котором проходят лечение и реабилитацию военные, принимающие участие в спецоперации по защите Донбасса. Безруков исполнил несколько песен, а также прочитал стихи советского барда Владимира Высоцкого.

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