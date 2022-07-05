Розенбаум выступил перед российскими ракетчиками в Алтайском крае

Народный артист России Александр Розенбаум выступил с обширной концертной программой для стратегических ракетчиков в Алтайском крае на полевой позиции ракетного полка.

Большой сольный концерт Розенбаума стал подарком для военнослужащих Барнаульского ракетного соединения. Они, в свою очередь, встретили музыканта с караваем и вручили ему памятные подарки от командования и личного состава ракетного соединения.

Розенбаум спел на организованной в лесном массиве сцене. Под акустический аккомпанемент он исполнил свои самые известные композиции: «Вальс-Бостон», «Налетела грусть», «Вещая судьба» и другие песни.

После выступления народный артист поблагодарил ракетчиков за их нелегкий и ответственный труд и ознакомился со службой и бытом военнослужащих, несущих боевое дежурство на ПГРК «Ярс» на полевых позициях.

В последнее время артисты все чаще выступают перед военными, в том числе, раненными в ходе спецоперации по защите населения Донбасса.

Так, 1 июля, лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского, где с участниками спецоперации и спел для военных и медперсонала любимые многими песни. В ходе выступления, которое прошло в клубе госпиталя, артист исполнил известные песни, такие как «Страна чудес», «Там, где клен шумит», «Луч солнца золотого» и другие.

До этого, 9 июня, российский актер драматического театра и кино, телевидения Сергей Безруков посетил военный госпиталь Центрального военного округа (ЦВО), в котором проходят лечение и реабилитацию военные, принимающие участие в спецоперации по защите Донбасса. Безруков исполнил несколько песен, а также прочитал стихи советского барда Владимира Высоцкого.