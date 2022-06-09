Безруков выступил в военном госпитале в Екатеринбурге

Российский актер драматического театра и кино, телевидения Сергей Безруков посетил военный госпиталь Центрального военного округа (ЦВО), в котором проходят лечение и реабилитацию военные, принимающие участие в спецоперации по защите Донбасса.

Артист пообщался с военнослужащими, пожелал им крепкого здоровья и скорейшего возвращения в строй.

Кроме того, он поблагодарил врачей госпиталя за их труд в лечении военнослужащих и участие в их последующей реабилитации.

Затем состоялся концерт, где Безруков исполнил несколько песен, а также прочитал стихи советского барда Владимира Высоцкого. В конце мероприятия певец ставил свой автограф на гитаре в числе всех артистов, которые ранее навещали военнослужащих в госпитале.

Ранее, 11 мая творческую встречу с ранеными участниками спецоперации провел заслуженный артист России Михаил Шуфутинский вместе с писателем Олегом Роем и солистами православного хора «Пересвет». Военнослужащие сейчас проходят лечение в филиале Центрального военного клинического госпиталя имени Н.Н. Бурденко в Москве.

Певец исполнил несколько своих известных хитов, а солисты хора «Пересвет» спели старинные солдатские и современные песни.

29 апреля народный артист России Олег Газманов также выступил в военном госпитале перед военнослужащими, получившими ранения в ходе спецоперации по защите Донбасса. Он заявил, что для него поддержка раненых военных — это не просто обязанность, а это честь.

18 апреля в рамках той же акции артисты Ольга Кормухина и Алексей Белов навестили российских военных, проходящих лечение в Наро-Фоминске. После концерта певцы высказали военнослужащим слова поддержки.

Акция «Лучшим воинам мира» организована главным военно-политическим управлением Вооруженных сил РФ. Цель акции — поддержка военнослужащих, которые проходят лечение и реабилитацию после ранений, полученных во время выполнения боевых задач. В рамках акции военнослужащих навещают известные деятели образования, спорта, культуры и науки.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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