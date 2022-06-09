Реклама
Прямой эфир
Мир
Референдум в Херсонской области по вхождению в РФ запланировали на 2022 год
Мир
Байден уведомил конгресс об участии войск США в операциях за границей
Мир
ВОЗ зафиксировала более 700 случаев гепатита неизвестной этиологии
Мир
Премьер Эстонии призвала усилить присутствие НАТО на восточном фланге
Общество
Глава Росздравнадзора опровергла дефицит лекарств в России
Мир
Посол назвал нелегитимными принятые без РФ решения Арктического совета
Мир
Европарламент поддержал предоставление Украине статус кандидата в ЕС
Армия
Под «Азовсталью» не нашли ни одного подземного города
Наука
SpaceX запустила Falcon 9 с египетским спутником
Мир
Bloomberg объяснил провал политики Запада против России
Мир
В США предложили внести изменения в концепцию торговых отношений с КНР
Сюжет:

Безруков выступил в военном госпитале в Екатеринбурге

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский актер драматического театра и кино, телевидения Сергей Безруков посетил военный госпиталь Центрального военного округа (ЦВО), в котором проходят лечение и реабилитацию военные, принимающие участие в спецоперации по защите Донбасса.

Артист пообщался с военнослужащими, пожелал им крепкого здоровья и скорейшего возвращения в строй.

В своем отечестве: артисты переориентируются на выступления в России
Как сложившаяся ситуация повлияла на гастрольные планы

Кроме того, он поблагодарил врачей госпиталя за их труд в лечении военнослужащих и участие в их последующей реабилитации.

Затем состоялся концерт, где Безруков исполнил несколько песен, а также прочитал стихи советского барда Владимира Высоцкого. В конце мероприятия певец ставил свой автограф на гитаре в числе всех артистов, которые ранее навещали военнослужащих в госпитале.

Ранее, 11 мая творческую встречу с ранеными участниками спецоперации провел заслуженный артист России Михаил Шуфутинский вместе с писателем Олегом Роем и солистами православного хора «Пересвет». Военнослужащие сейчас проходят лечение в филиале Центрального военного клинического госпиталя имени Н.Н. Бурденко в Москве.

Певец исполнил несколько своих известных хитов, а солисты хора «Пересвет» спели старинные солдатские и современные песни.

29 апреля народный артист России Олег Газманов также выступил в военном госпитале перед военнослужащими, получившими ранения в ходе спецоперации по защите Донбасса. Он заявил, что для него поддержка раненых военных — это не просто обязанность, а это честь.

18 апреля в рамках той же акции артисты Ольга Кормухина и Алексей Белов навестили российских военных, проходящих лечение в Наро-Фоминске. После концерта певцы высказали военнослужащим слова поддержки.

Акция «Лучшим воинам мира» организована главным военно-политическим управлением Вооруженных сил РФ. Цель акции — поддержка военнослужащих, которые проходят лечение и реабилитацию после ранений, полученных во время выполнения боевых задач. В рамках акции военнослужащих навещают известные деятели образования, спорта, культуры и науки.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022