Байден захотел лишить Афганистан статуса ключевого союзника США

Президент США Джо Байден планирует лишить Афганистан статуса одного из основных союзников страны, не входящих в НАТО. Об этом глава государства уведомил конгресс в среду, 6 июля.

«Настоящим я уведомляю вас о своем намерении отозвать статус Афганистана в качестве одного из крупнейших союзников США вне НАТО», — говорится в заявлении американского лидера.

Байден объяснил свою позицию, сославшись на Закон об иностранной помощи 1961 года. Документ позволяет прекратить сотрудничество с государствами, правительства которых регулярно нарушают положения международного гуманитарного права.

США включили Афганистан в число основных союзников вне НАТО в 2012 году.

11 мая председатель комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли заявил, что при угрозе национальной безопасности США будут готовы нанести удары по Афганистану.

Также Милли подчеркнул, что Вашингтон сохраняет приверженность прежней цели «гарантировать, что Афганистан никогда не станет вновь платформой, с которой террористы нанесут удар по континентальной части США».

В середине февраля эксперт по международным отношениям и конфликтам Университета Сент-Лоуренс в Нью-Йорке Аталь Ахмадзай высказал мнение, что талибы вряд ли когда-то выполнит обещания, данные международному сообществу после прихода к власти, в обмен на официальное признание, хотя движение в нем отчаянно нуждается.

Ранее, 18 января, сообщалось, что США будут наращивать помощь Афганистану через независимые организации, которые наладят значимые поставки продуктов питания, лекарств и предметов первой необходимости для нуждающихся афганцев.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден отмечал, что признание мировым сообществом «Талибана» в качестве правительства Афганистана не может быть безусловным и обязательно должно иметь скоординированный характер.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) начал наступление на крупные города страны и 15 августа занял Кабул, объявив об окончании войны. Новые руководители обещали стране и миру создать инклюзивное правительство, бороться с террористами, уважать права человека, в том числе права женщин.