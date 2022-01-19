США будут наращивать помощь Афганистану через независимые организации

Соединенные Штаты будут наращивать помощь Афганистану через независимые организации. Об этом во вторник, 18 января, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

В США считают, что финансирование талибов (члены движения «Талибан», которое находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) «не отвечает интересам» афганского народа.

«Мы не верим, что простое выписывание карт-бланшей талибам, в то время как они не принимают меры по формированию инклюзивного и уважающего права (граждан) правительства, отвечает долгосрочным интересам народа Афганистана», — сказал Салливан в интервью изданию Foreign Policy.

Он добавил, что в Америке считают целесообразной передачу средств независимым лицам и организациям, которые «превратят их в значимые поставки продуктов питания, лекарств и предметов первой необходимости» для нуждающихся афганцев.

«Это является серьезной ответственностью для США и всего международного сообщества, и мы намерены нарастить усилия, чтобы выполнить нашу роль в этом деле», — отметил Салливан.

Ранее, 11 января, сообщалось, что США предоставят Афганистану дополнительный пакет гуманитарной помощи, его размер превысит $308 млн. Данные средства будут использованы для обеспечения нуждающихся медуслугами, жильем, водой и продовольствием.

7 ноября 2021 года советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что Вашингтон не в состоянии «предоставлять деньги напрямую через нынешнее руководство Афганистана», чтобы оказать помощь населению страны.

Такую позицию Белого дома политик объяснил тем, что США не установили отношения с движением «Талибан», которое пришло к власти в стране в начале сентября 2021 года.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден отмечал, что признание мировым сообществом «Талибана» в качестве правительства Афганистана не может быть безусловным и обязательно должно иметь скоординированный характер.

Помимо США гуманитарную помощь Афганистану также оказывает Россия. Так, 18 декабря РФ отправила в Афганистан новую партию помощи из продовольствия и медикаментов.

Ранее, 1 декабря, самолеты российского Министерства обороны в составе трех бортов прибыли в Кабул. Они доставили в афганскую столицу 36 т гуманитарного груза.

До этого, 12 октября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз выделил пакет гуманитарной помощи Афганистану в €1 млрд.

€300 млн были направлены на вакцинацию от коронавируса и защиту прав человека, не менее €200 млн направили на здравоохранение.

Ситуация в Афганистане осложнилась в августе 2021 года из-за вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. 15 августа талибы взяли Кабул и заявили об окончании войны в Афганистане, назвав это освобождением страны.