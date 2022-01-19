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США будут наращивать помощь Афганистану через независимые организации

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Соединенные Штаты будут наращивать помощь Афганистану через независимые организации. Об этом во вторник, 18 января, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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В США считают, что финансирование талибов (члены движения «Талибан», которое находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) «не отвечает интересам» афганского народа.

«Мы не верим, что простое выписывание карт-бланшей талибам, в то время как они не принимают меры по формированию инклюзивного и уважающего права (граждан) правительства, отвечает долгосрочным интересам народа Афганистана», — сказал Салливан в интервью изданию Foreign Policy.

Он добавил, что в Америке считают целесообразной передачу средств независимым лицам и организациям, которые «превратят их в значимые поставки продуктов питания, лекарств и предметов первой необходимости» для нуждающихся афганцев.

«Это является серьезной ответственностью для США и всего международного сообщества, и мы намерены нарастить усилия, чтобы выполнить нашу роль в этом деле», — отметил Салливан.

Ранее, 11 января, сообщалось, что США предоставят Афганистану дополнительный пакет гуманитарной помощи, его размер превысит $308 млн. Данные средства будут использованы для обеспечения нуждающихся медуслугами, жильем, водой и продовольствием.

7 ноября 2021 года советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что Вашингтон не в состоянии «предоставлять деньги напрямую через нынешнее руководство Афганистана», чтобы оказать помощь населению страны.

Такую позицию Белого дома политик объяснил тем, что США не установили отношения с движением «Талибан», которое пришло к власти в стране в начале сентября 2021 года.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден отмечал, что признание мировым сообществом «Талибана» в качестве правительства Афганистана не может быть безусловным и обязательно должно иметь скоординированный характер.

Помимо США гуманитарную помощь Афганистану также оказывает Россия. Так, 18 декабря РФ отправила в Афганистан новую партию помощи из продовольствия и медикаментов.

Ранее, 1 декабря, самолеты российского Министерства обороны в составе трех бортов прибыли в Кабул. Они доставили в афганскую столицу 36 т гуманитарного груза.

До этого, 12 октября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз выделил пакет гуманитарной помощи Афганистану в €1 млрд.

€300 млн были направлены на вакцинацию от коронавируса и защиту прав человека, не менее €200 млн направили на здравоохранение.

Ситуация в Афганистане осложнилась в августе 2021 года из-за вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. 15 августа талибы взяли Кабул и заявили об окончании войны в Афганистане, назвав это освобождением страны.

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