США выделили Афганистану более $300 млн

США предоставят Афганистану дополнительный пакет гуманитарной помощи, его размер превысит $308 млн. Об этом во вторник, 11 января, сообщила официальный представитель Совета национальной безопасности США Эмили Хорн в релизе, опубликованном американской администрацией.

«В результате общий объем гуманитарной помощи США Афганистану и афганским беженцам с октября 2021 года составил почти $782 млн, и мы остаемся крупнейшим донором гуманитарной помощи в Афганистане. Кроме того, Соединенные Штаты предоставляют народу Афганистана 1 млн дополнительных доз вакцины против COVID-19 в рамках международного механизма COVAX (COVAX нацелен на обеспечение широкого доступа к вакцинам против коронавируса по всему миру. — Ред.), в результате общий объем поставок компонентов вакцины в страну составил 4,3 млн доз», — отмечается в заявлении.

Поставки гуманитарной помощи США будут вести напрямую через «независимые гуманитарные организации», подчеркнули в Белом доме. Данные средства будут использованы для обеспечения нуждающихся медуслугами, жильем, водой и продовольствием, добавила Эмили Хорн.

Ранее, 7 ноября 2021 года, советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что Вашингтон не в состоянии «предоставлять деньги напрямую через нынешнее руководство Афганистана», чтобы оказать помощь населению страны.

Такую позицию Белого дома политик объяснил тем, что США не установили отношения с движением «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), которое пришло к власти в стране в начале сентября 2021 года.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден отмечал, что признание мировым сообществом «Талибана» в качестве правительства Афганистана не может быть безусловным и обязательно должно иметь скоординированный характер.

Помимо США гуманитарную помощь Афганистану также оказывает Россия. Так, 18 декабря РФ отправила в Афганистан новую партию помощи из продовольствия и медикаментов.

Ранее, 1 декабря, самолеты российского министерства обороны в составе трех бортов прибыли в Кабул. Они доставили в афганскую столицу 36 т гуманитарного груза.

До этого, 12 октября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз выделил пакет гуманитарной помощи Афганистану в €1 млрд.

€300 млн были направлены на вакцинацию от коронавируса и защиту прав человека, не менее €200 млн направили на здравоохранение.

Ситуация в Афганистане осложнилась в августе 2021 года из-за вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. 15 августа талибы взяли Кабул и заявили об окончании войны в Афганистане, назвав это освобождением страны.