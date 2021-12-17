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Россия отправит в Афганистан новую партию гуманитарной помощи

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Россия 18 декабря отправит в Афганистан новую партию гуманитарной помощи из продовольствия и медикаментов. Об этом 17 декабря заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

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«Скоро пойдет третья поставка гуманитарного груза в Афганистан — 18 декабря. Как раз накануне министерской встречи Организации исламского сотрудничества три борта привезут очередную партию гуманитарной помощи в Кабул», — цитирует его «РИА Новости».

«Это такой тонкий намек: Запад только говорит о помощи афганцам. Такое ощущение, что западники ждут, когда афганские дети начнут сотнями и тысячами умирать от голода и холода, и тогда они вспомнят, что нужно свои гуманитарные декларации подкреплять делами. А мы поставляем помощь уже сейчас. Будет поставлена еда, мука, медикаменты — то, что нужно простым афганцам. Это сейчас суперзадача», — сказал Кабулов.

Кроме того, дипломат призвал восстановить подключение афганских банков к системе SWIFT.

«Мы этого добиваемся, потому что эта ситуация создает проблемы для самих США, для исполнительной власти, которая не может напрямую оказать помощь афганскому народу, минуя талибов (организация «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность. — Ред.), потому что SWIFT отключен. Надо SWIFT включать. Да, можно выработать какие-то мониторинговые механизмы, куда эти средства будут идти», — отметил он.

Ранее, 1 декабря, самолеты российского министерства обороны в составе трех бортов прибыли в Кабул. Они доставили в афганскую столицу 36 т гуманитарного груза.

До этого, 30 ноября, стало известно, что жители Кабула пожаловались на нехватку лекарств в аптеках. Глава Союза медицинских служб Афганистана Ассадула Какар сообщил, что многие фармацевтические компании прекратили деятельность из-за нехватки сырья для производства лекарств.

18 ноября самолеты ВКС РФ доставили в Афганистан 108 т гуманитарного груза. Как уточнили в Минобороны РФ, три военно-транспортных самолета Ил-76 прибыли в Кабул для эвакуации 380 человек, среди которых граждане России, государств — членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Армении), а также Украины и Афганистана.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Члены движения «Талибан» начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.

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