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Жители Кабула пожаловались на нехватку лекарств в аптеках

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Жители Кабула пожаловались на нехватку лекарств в аптеках. Об этом стало известно во вторник, 30 ноября.

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Так, глава союза медицинских служб Афганистана Ассадула Какар сообщил, что многие фармацевтические компании прекратили деятельность из-за нехватки сырья для производства лекарств. Еще больше фармацевтических компаний могут закрыться в ближайшее время, если нехватка сырья продолжится.

«Я не мог найти лекарство, которое нужно моему пациенту, я обошел множество аптек. Если лекарство есть в наличии, то цена на него слишком высокая», — рассказал житель Кабула телеканалу Tolo News.

Сообщается, что цены на лекарства растут из-за прекращения импорта препаратов из других стран.

«Полеты из Индии и Пакистана в Афганистан приостановлены, и это повлияло на проблему», — рассказал владелец аптеки в Кабуле.

25 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что гуманитарная помощь Афганистану со стороны России будет возобновлена после доставки в страну первой партии продовольственного груза. Она также отметила, что в настоящее время нормализации гуманитарной обстановки в стране уделяется особое внимание.

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