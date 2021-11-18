Самолеты ВКС РФ доставили в Афганистан 108 тонн гуманитарного груза

Три военно-транспортных самолета Ил-76 ВКС России, прибывшие в Афганистан для эвакуации 380 граждан РФ, доставили в страну 108 т гуманитарного груза. Об этом в четверг, 18 ноября, журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что российские самолеты доставили гуманитарный груз в аэропорт Кабула и в настоящий момент осуществляют посадку эвакуируемых граждан из Афганистана.

Из страны будут вывезены более 380 граждан РФ, государств-членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Армении, Украины), а также Афганистана, отметили в ведомстве.

Ранее в этот день посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов рассказал, что Россия поставит афганскому народу около 100 т гуманитарной помощи. По его словам, в страну доставят большую партию гуманитарых грузов, сформированных МЧС РФ. Это продукты, медикаменты, товары первой необходимости, добавил дипломат.

17 ноября секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Афганистан не должен вновь стать «полигоном для необдуманных геополитических авантюр внешних игроков». Он считает, что события в Афганистане могут пойти по катастрофическому сценарию, если новые власти в Кабуле не смогут нормализовать ситуацию, а международное сообщество — оказать афганскому народу поддержку.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Члены движения «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.