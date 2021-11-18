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Россия отправит в Афганистан 100 т гумпомощи

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В общей сложности Россия поставит афганскому народу 100 т гуманитарной помощи, первая доставка на борту самолетов Минобороны России состоится уже 18 ноября. Об этом «Известиям» рассказал посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов.

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«Спецрейсами Минобороны России в Афганистан доставляется большая партия гумгрузов, сформированных МЧС РФ. Это продукты, медикаменты, товары первой необходимости. Первая доставка с 36 т состоится 18 ноября. Затем будут еще две партии военно-транспортных самолетов с гумгрузами. Всего ими привезут свыше 100 т гумпомощи», — сообщил глава дипмиссии.

При этом Дмитрий Жирнов подчеркнул: талибы (боевики радикального движения «Талибан», которое находится под санкциями ООН за террористическую деятельность. — Ред.) гарантировали, что она будет распределена среди нуждающихся, поскольку «они понимают, что, если произойдет «осечка», это серьезно осложнит их дальнейшую работу с иностранными донорами».

Еще в апреле этого года, согласно данным прежнего правительства Афганистана, каждый третий афганец испытывал острую нехватку продовольствия. В последние месяцы число таких людей резко возросло — как из-за воздействия засухи, затронувшей 25 из 34 провинций, так и из-за конфликтов, краха правительства, замораживания финансовых средств и резкого роста цен. Согласно сентябрьскому прогнозу Всемирной продовольственной программы, если не предпринять никаких действий, то уже к началу 2022 года Афганистан столкнется с почти «повсеместной нищетой» с уровнем бедности в 97–98%.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

«Первая доставка 36 тонн гумпомощи в Афганистан состоится 18 ноября»

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