США и союзники обсуждают установление предельной цены на российскую нефть на уровне $40–60. Об этом 6 июля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Речь идет о диапазоне от предельной себестоимости нефти для России и цены на российскую нефть до начала спецоперации по защите населения Донбасса.

Отмечается, что Вашингтон считает лимит $40 запредельно низким. Вопрос предельной стоимости нефти из РФ в настоящее время является одной из главных повесток заседаний в Белом доме.

Кроме того, в США считают возможным ввести также вторичные санкции в целях предотвращения обхода антироссийских ограничительных мер другими странами.

Ранее, 1 июля, заместитель главы минфина по финансовой разведке и борьбе с финансированием терроризма Брайан Нельсон в ходе визита в Японию заявил, что лидеры «Большой семерки» привержены разработке ценового потолка на нефть, который эффективно ограничит поступление доходов президенту России Владимиру Путину и позволит направлять нефть в третьи страны. При этом он оценил перспективы оптимистично.

Между тем, 30 июня вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что политически мотивированная идея «коллективного Запада» установить ограничения на формирование цен на нефть из России приведет к дестабилизации на рынке и росту котировок. Это очередная мера Запада, «направленная против самого себя», добавил он.

17 июня глава РФ Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) назвал причиной всех неблагоприятных процессов в мировой повестке безответственную макроэкономическую политику стран G7.

Страны Запада начали вводить новые санкции против России в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к России с просьбой о помощи и последующее признание РФ независимости донбасских республик.

Украинские власти проводят операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги госпереворота в Киеве, с 2014 года.

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