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На крыше здания Красного Креста в Одессе боевики оборудовали позиции с ЗРК

МО РФ: на крыше здания общества Красного Креста Украины в Одессе ВСУ оборудовали позиции с переносными зенитно-ракетными комплексами
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Michalis Karagiannis
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На крыше здания общества Красного Креста Украины в Одессе украинские боевики оборудовали позиции с переносными зенитно-ракетными комплексами, в том числе иностранного производства, сообщили 6 июля в Министерстве обороны РФ.

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Кроме того, по данным ведомства, на прилегающей территории военнослужащие Вооруженных сил Украины разместили бронетехнику.

«Несмотря на неоднократные заявления Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, эти и другие подобные факты до настоящего времени остаются без внимания Всемирной организации здравоохранения и мировой общественности», — подчеркнули в министерстве.

Минобороны РФ призывало ООН, ВОЗ, Международный Комитет Красного Креста и другие международные организации повлиять на Киев и принять меры по недопущению использования украинскими военными объектов медицинской инфраструктуры в военных целях.

Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев 6 июня заявил, что украинские боевики оборудовали огневые позиции в больницах и поликлиниках Харькова, Николаева, Краматорска.

Также он тогда отмечал, что в Николаеве в зданиях медицинского центра на улице Пограничной и больницы на улице Флотской боевики батальонов теробороны оборудовали огневые позиции, рядом была размещена артиллерия и реактивные системы залпового огня.

До этого, 31 мая, Мизинцев также сообщал, что ВСУ используют здания медучреждений в военных целях.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В середине февраля на территории региона ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных, власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

По данным Минобороны РФ на 6 июля, с начала проведения спецоперации российскими военными уничтожены: 232 самолета, 137 вертолетов, 1462 беспилотников, 353 ЗРК, 3915 танков и других боевых бронированных машин, 720 боевых машин РСЗО, 3096 орудий полевой артиллерии и минометов.

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