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Химкомбинат «Азот» в Северодонецке вернется к работе в понедельник

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Фото: ТАСС/Александр Река
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Первые сотрудники завода «Азот» в Северодонецке выйдут на рабочие смены 11 июля, рассказал в среду представитель администрации завода Валентин Голубев.

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«Мы будем писать [заявление о приеме на работу] на [имя] мэра условно охранниками при горсовете. Устраиваемся в город охранниками. Работать будем на "Азоте". Будет охрана, будет другая охрана в кавычках, которая будет заниматься электрикой, будет еще охрана, которая будет заниматься восстановлением механики. Пока будем восстанавливать предприятие. Ориентировочный срок начала работы — понедельник», — заявил Голубев на встрече с рабочими.

Представитель администрации также подчеркнул, что для того, что восстановить работоспособность химкомбината понадобится большое количество квалифицированных кадров.

«200 человек сейчас, но 200 не ограничимся. Будем и дальше набирать. Для работы предприятия нам нужны не сотни, а тысячи людей,» — подчеркнул он.

В Министерстве промышленности ЛНР добавили, что на первый период зарплата будет единая для всех, она составит чуть больше 20 тыс. руб

Ранее, 29 июня, помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев рассказал, что завод «Азот» в Северодонецке не разрушился в ходе боевых действий благодаря «ювелирной работе» сил ЛНР.

25 июня промзона предприятия «Азот» перешла под полный контроль военных ЛНР и России. Также под полный контроль ЛНР был взят Северодонецк.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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