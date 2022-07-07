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В России отмечается праздник Ивана Купала

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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В России в четверг, 7 июля, отмечается древний праздник Ивана Купала. Об истории события в беседе с «Известиями» рассказала культуролог Наталия Зинович.

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«Ивана Купала — один из главных праздников в славянской культуры. Раньше он был известен, как праздник Солнца — языческий праздник. Само слово «Купала» имеет несколько значений, среди которых костер и даже водоем. У людей есть поверье, что, если в ночь с 6 на 7 июля собрать росу, то будешь здоров весь год. Устраивались ночные купания, разжигались высокие костры. Тот, кто прыгнет через костер выше всех, у того будет самый счастливый год. Также Ивана Купала совпадает с Рождеством Иоанна Крестителя», — отметила эксперт.

Ивана Купала: древние обычаи и ритуалы

С одним из древнейших праздников связаны многочисленные народные обычаи, направленные на восхваление цветения и плодородия. Например, одной из важных народных традиций являлся сбор росы — считалось, что она обладает магическими свойствами. Здоровье и красоту предрекали тому, кто умоется росой. Также наши предки прыгали через костер, устраивали ночные купания, участвовали в гаданиях.

Еще одна древняя примета была связана с пусканием венков на воду: считалось, что если он уплывает, обладательница украшения скоро выйдет замуж. Большое значение придавалось лечебным травам. В эту ночь заготавливались веники для бани, а при сборе растений просили у Земли благословения. Кроме того, в ночь на 7 июля предки собирали цветы ивана-да-марьи — существовало поверье, что растение защищает жилище от воров.

Подробнее о древних традициях на Ивана Купала — в публикации «Известий».

На 7 июля также выпадает церковный праздник — день памяти Иоанна Предтечи.

Ранее «Известия» опубликовали календарь основных праздников, которые отмечаются летом 2022 года.

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